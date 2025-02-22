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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شادي محمد: ليس من المنطقي أن يبدأ أشرف بن شرقي في مباراة القمة

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
رباب الهواري

أكد شادي محمد المشرف العام على الكرة النسائية بالنادي الأهلي أن جميع الحسابات تصب في مصلحة الأهلي، لكن لا ينبغي أن يدخل الفريق المباراة بنفس أسلوب مباراة السوبر الإفريقي.

وتابع: "ليس من المنطقي أن يبدأ أشرف بن شرقي في مباراة القمة، فالأهلي يمتلك لاعبين مميزين وتألقهم سبب حيرة لكولر".

وأضاف: "إذا كان الفريق في أفضل حالاته، وعلى رأسهم إمام عاشور، فإنه سيفوز، إمام لاعب مميز يؤدي أدوارًا كبيرة في الفريق، بالإضافة إلى احتمالية مشاركة وسام أبو علي".

وأتم: "الأهلي فريق قوي يسيطر على البطولات محليًا وإفريقيًا، وعندما يخسر بطولة، يدفعه جمهوره لتعويضها سريعًا".

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الأهلي والزمالك، للحكم النرويجي، إسبين إسكوس، ويعاونه جان إيريك إنجان كمساعد أول، وإسحاق باشيفكين كمساعد ثاني، فيما يكون عثمان إسلام حكمًا رابعًا، بينما يكون توم هارالد هاجن حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده كريستوفر هاجينس.


ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، بيراميدز، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.


القنوات الناقلة لمباراة قمة الأهلي والزمالك 


يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الأهلي في بث مباشر عبر شاشة قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2024-2025.
كما تنقل قناة  Time Sportsالمواجهة عبر البث الأرضي، فيما تبث قناة الأهلي استديو تحليلي قبل وبعد المباراة.


القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في مباراة القمة


يتفوق الأهلي في القيمة السوقية على غريمه التقليدي الزمالك في القمة 129، وتبلغ قيمة المارد الأحمر 33.9 مليون يورو، بينما قيمة الفارس الأبيض تبلغ 15.55 مليون يورو.

واللاعب الأعلى قيمة تسويقية في المباراة هو أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء بـ4 مليون يورو.
 

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