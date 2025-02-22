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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جاسيكا حسام تروج لمسلسل كامل العدد

الفنانة جاسيكا حسام الدين و الفنانة دينا الشربيني
الفنانة جاسيكا حسام الدين و الفنانة دينا الشربيني
أوركيد سامي

نشرت الفنانة جاسيكا حسام الدين، صور من كواليس لمسلسل كامل العدد المقرر عرضة على في رمضان 2025.

وكتبت جاسيكا حسام الدين: “فركش كامل العدد .. عائلة كامل العدد  الجميلة ، هناك العديد من المفاجآت في الجزء الثالث” .

مسلسل كامل العدد مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي  ، مريم الخشت، إنجي المقدم ، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى إنتاج جمال سنان.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل كامل العدد جاسيكا حسام الدين

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