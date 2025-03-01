قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش فى دوري nile
مصرع عامل وإصابة 2 في تصادم على الطريق الصحراوي بسوهاج
شاهد .. تتر برنامج "مدفع رمضان " لـ محمد رمضان
ستارمر يتحدث مع ترامب وزيلينسكي ويتعهد بـ"دعم ثابت" لـ أوكرانيا
بعد المشادة العنيفة.. زيلينسكي يرفض الاعتذار لـ ترامب
اشتعال مشاجرة مسلحة في طما بسوهاج.. وسقوط عامل بطلق خرطوش
حسام حسن يحسم موقف حسين الشحات من معسكر منتخب مصر في مارس
بعد إصابته ودخوله المستشفى..فيفي عبده توجه رسالة دعم لـ أحمد السقا
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1-3-2025
بتعليق الزينة ..إمام عاشور يحتفل بحلول شهر رمضان برفقه العائلة
التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إصابته ودخوله المستشفى..فيفي عبده توجه رسالة دعم لـ أحمد السقا

احمد السقا
احمد السقا

وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة دعم للفنان أحمد السقا بعد إصابته عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشرت فيفي عبده صورة برفقة أحمد السقا :سلامتك الف سلامه يا حبيبي ان شاء يتم شفاك علي خير .

أكد مصدر من انتاج مسلسل العتاولة 2  لـ موقع صدى البلد ان الفنان أحمد السقا بخير ويعود للتصوير خلال أيام لإستكمال مشاهده بالعمل.

وأضاف المصدر:" الإصابة بسيطة ، وذهب أحمد السقا إلى المستشفى للإطمئنان علي صحته، وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة 2


تنطلق غدا السبت على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة السابعة، أولى حلقات مسلسل العتاولة 2،  وتعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرا، بالإضافة إلى إذاعة حلقات المسلسل على منصة شاهد.

أبطال مسلسل العتاولة 2 : 


يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل، وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2، مجموعة من الأبطال الجدد، منهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

فيفي عبدة السقا أحمد السقا اصابه احمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول أيام شهر رمضان

السبت أم الأحد.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام شهر رمضان 2025

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

دار الإفتاء

بث مباشر.. حفل دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال رمضان 2025

زيلينسكي - ترامب

بعد طرده من البيت الابيض.. ترامب : زيلينسكي ليس عنده استعداد للسلام | فيديو

رؤيه هلال رمضان 2025

سحب وملوثات بالهواء تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

ثبوت رؤية الهلال في السعودية

رسميا .. السعودية ودول خليجية تعلن ثبوت رؤية هلال رمضان

الأرصاد

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. هل أنت مستعد للأجواء الباردة؟

حالة الطقس

تغير مفاجئ.. حالة الطقس أول يوم في رمضان 2025

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

المفتي: شهر رمضان المبارك نفحة إلهية ومنحة ربانية يتجلى فيها الصفاء الروحي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: مسجد الحسين منارة إيمانية ووجهة روحية تتطلب عناية خاصة في رمضان

دعاء نية صيام شهر رمضان

دعاء نية صيام الشهر الفضيل.. اللهم إني نويت صوم رمضان كاملا

بالصور

الكنافة بالقلقاس: إبتكار يثير الجدل على السوشيال ميديا في رمضان

الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان
الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان
الكنافة بالقلقاس: الابتكار السوشيال ميديا في رمضان

سحور أول يوم رمضان: فول مهروس بزيت الزيتون.. وجبة غنية بالطاقة والشبع طوال اليوم

الفول
الفول
الفول

برج العذراء حظك اليوم السبت 1 مارس 2025.. استمتع باللحظات البسيطة

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟

فيديو

محمد رمضان

هنصور فى رفح .. محمد رمضان يشوق جمهوره بمفاجأة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد