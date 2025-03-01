بعد إصابته ودخوله المستشفى..فيفي عبده توجه رسالة دعم لـ أحمد السقا

وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة دعم للفنان أحمد السقا بعد إصابته عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشرت فيفي عبده صورة برفقة أحمد السقا :سلامتك الف سلامه يا حبيبي ان شاء يتم شفاك علي خير .



أكد مصدر من انتاج مسلسل العتاولة 2 لـ موقع صدى البلد ان الفنان أحمد السقا بخير ويعود للتصوير خلال أيام لإستكمال مشاهده بالعمل.

وأضاف المصدر:" الإصابة بسيطة ، وذهب أحمد السقا إلى المستشفى للإطمئنان علي صحته، وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة.

مواعيد عرض مسلسل العتاولة 2



تنطلق غدا السبت على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة السابعة، أولى حلقات مسلسل العتاولة 2، وتعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرا، بالإضافة إلى إذاعة حلقات المسلسل على منصة شاهد.

أبطال مسلسل العتاولة 2 :



يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل، وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2، مجموعة من الأبطال الجدد، منهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.