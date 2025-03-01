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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إصابة أحمد السقا خلال تصوير العتاولة وسبب نقله للمستشفي l خاص

أحمد السقا
أحمد السقا
قسم الفن

أكد مصدر من انتاج مسلسل العتاولة 2  لـ موقع صدى البلد ان الفنان أحمد السقا بخير ويعود للتصوير خلال أيام لإستكمال مشاهده بالعمل.

وأضاف المصدر:" الإصابة بسيطة ، وذهب أحمد السقا إلى المستشفى للإطمئنان علي صحته، وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة.

 مواعيد عرض مسلسل العتاولة 2

تنطلق غدا السبت على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة السابعة، أولى حلقات مسلسل العتاولة 2،  وتعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرا، بالإضافة إلى إذاعة حلقات المسلسل على منصة شاهد.

أبطال مسلسل العتاولة 2 : 

يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل، وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2، مجموعة من الأبطال الجدد، منهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى. 

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2، عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل.

وأثار ظهور فيفي عبده في الإعلان الترويجي للجزء الثاني من المسلسل، حماسة الجمهور؛ لمتابعة المسلسل، خاصة وأنه يبدو أن دورها يحمل طابعا كوميديا.

أغنية مسلسل العتاولة 2 في رمضان 2025

نشرت قناة “إم بي سي مصر”، عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية الترويجية لمسلسل العتاولة 2، بعنوان “إسكندراني”، ولاقت الأغنية رواجا كبيرا عند طرحها على مواقع السوشيال ميديا.

طارق لطفي منصة شاهد مسلسل العتاولة 2 أحمد السقا الفنان أحمد السقا

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