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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2025.. معتز هشام عبقرينو ولاد الشمس

معتز هشام
معتز هشام
فن وثقافة

يخوض معتز هشام تجربة جديدة حيث يجسد شخصية "قطايف"، الشاب المثقف والمحب للقراءة، وهو عبقرينو أولاد دار الشمس ضمن أحداث مسلسل "ولاد الشمس" الذي يُعرض حصريًا على قناة ON TV ومنصتي Yango Play و Watch It.


رغم معرفته الواسعة، وحبه لقراءة الكتب العديدة يجد نفسه في مأزق عندما يفشل في أول مهمة له، مما يؤدي إلى القبض عليه هو وأخوته بسبب خطأ غير مقصود منه.


تتسم الشخصية بمزيج من الكوميديا والدراما، حيث يحاول قطايف تطبيق ثقافته النظرية في مواقف عملية معقدة، مما ينتج لحظات طريفة وأخرى مليئة بالتوتر. هذا الدور يسلط الضوء على جانب جديد من موهبة معتز هشام. ويضعه أمام تحدٍ درامي مختلف.


مسلسل ولاد الشمس تدور أحداثه حول مجموعة من الأيتام الشباب يقررون التمرد على حياتهم القاسية داخل الدار بقيادة ولعة ومفتاح، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب، ويعلن عليهم الحرب بعد ذلك، فيحاولون التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.
المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، بطولة أحمد مالك وطه الدسوقي، محمود حميدة، ويشاركهم مجموعة من النجوم منهم فرح يوسف، ودنيا ماهر، فليكس.

معتز هشام ولاد الشمس مسلسل ولاد الشمس

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