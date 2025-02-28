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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ثقافة المنيا تناقش تنمية الوعي المجتمعي في برنامج المواطنة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظم فرع ثقافة المنيا مجموعة من الأنشطة الثقافية والأدبية ضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

برنامج المواطنة يناقش تنمية الوعي المجتمعي

استقبلت مدرسة الشهيد عسراوي كامل للتعليم الأساسي، بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي، عدة فعاليات ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

بدأت بمحاضرة بعنوان "تنمية الوعي المجتمعي والحفاظ على البيئة" أكد خلالها عواد جودة، مدير المدرسة على تنمية الوعي لدى الشباب من خلال التعريف بأهمية تحديد الأهداف، وحل المشكلات بإيجابية، فيما تناول محمد سمير، من مديرية التربية والتعليم بالمنيا، تعريف الوعي المجتمعي موضحا أثره في الإبداع والحفاظ على القيم.

وتواصلت الفعاليات مع عرض فيلم وثائقي حول "انجازات الدولة المصرية" قدمه خالد عبد العزيز، تلاه ورشة تصميم جدارية تعبر عن الانتماء للوطن، للفنان إيهاب نادي، وورشة أخرى لتصميم حقائب بخيط الشرائط تدريب حناب عبد التواب.

واختتم اليوم مع فقرات فنية قدمها عدد من الموهوبين في مجالات التمثيل، الغناء، الاستعراض، والإنشاد، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

احتفاء بإبداع الشاعر جميل جرجس

من ناحية أخرى، وضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق، عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا، لقاء للاحتفاء بديوان "ناس وناس" للشاعر جميل جرجس، استهلت فعالياته بكلمة الشاعر مختار عبد الفتاح، رئيس النادى رحب خلالها بالحضور، موضحا دور الثقافة فى الاحتفاء بالقامات الأدبية والمبدعين.
و تحدث عن فن الزجل وارتباطه بالأغنية، مشيدا بأسلوب الشاعر المحتفى به وقدرته على تجسيد الواقع بأسلوب ساخر ومفردات بسيطة.

من ناحيته، أثنى الناقد جابر الزهيري على أسلوب الشاعر في الديوان الذي استطاع من خلاله التعبير عن نفسه وعن المجتمع، وأيضا الموسيقى التي جاءت متسقة مع الصور الشعرية، علاوة على تنوع الأفكار ووضوحها.

وتخلل اللقاء حديثا للشاعر جميل جرجس عن تجربته الإبداعية، ألقى خلاله مجموعة من قصائده، نالت إعجاب الحضور.

واختتم اليوم بتكريمه بمنحه درع نادي الأدب، لما قدمه من عطاء أدبي، بجانب إلقاء قصائد شعرية ذات طابع وطني بمشاركة الشعراء  علي محيي، عثمان أحمد، صلاح جرجس، ناصر جمال الدين، علي الفخراني، محمود سعيد، خالد عبد العزيز، ريتاچ مصطفى، حسن مصطفى، ومصطفى الصغير.

الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة المنيا برامج وزارة الثقافة الأنشطة الثقافية والأدبية اللواء خالد اللبان برنامج المواطنة

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