نيكول سابا بالنقاب.. وتوجه رسالة لجمهور "وتقابل حبيب": خليكوا حنينين!

نشرت النجمة نيكول سابا صور لها بالنقاب عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وفي منشور لها أرفقته بصورتين الأولى مرتدية النقاب والأخرى بعد خلعها للنقاب.





وشوقت نيكول جمهورها بالصور الجديد قبل ساعات معدودة من انطلاق مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" الذي يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني بدء من غد السبت عبر قنوات دي إم سي وتقدم فيه نيكول دورا جديدا ومختلفا من المتوقع أن يتصدر التريند خلال الحلقات الأولى من العمل الجديد، وعلقت نيكول على الصور وكتبت "رمضان كريم على الجميع وكل سنة وأنتم طيبين.. رقية العسكري بتتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومستنية رايكم لما تتفرجوا وخليكوا حنينين.

مسلسل وتقابل حبيب تقدمه نيكول سابا من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وبمشاركة كريم فهمي وخالد سليم وأنوشكا وصلاح عبد الله وعدد كبير من النجوم من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.