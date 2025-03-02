رحيل مفاجئ يهز «نيكالودين».. داني تامبيريلي ينعى «ميشيل تراشتنبرج» بكلمات تبكي القلوب

عبّر نجم نيكالودين، داني تامبيريلي، عن حزنه العميق لوفاة زميلته السابقة ميشيل تراشتنبرج، التي رحلت عن عمر ناهز 39 عامًا، من خلال رسالة مؤثرة استعاد فيها ذكريات صداقتهما وأيامهما في مسلسل The Adventures of Pete & Pete خلال تسعينيات القرن الماضي.

ونشر تامبيريلي عبر حسابه على إنستجرام صورًا قديمة جمعتهما، وعلق عليها قائلًا: "نشأنا معًا نتعلم كيف نُضحك الناس، والأهم من ذلك أننا كنا نضحك بعضنا البعض وننفذ المقالب على الجميع."

كما أشاد بروحها المرحة وذكائها، مضيفًا: "كانت سيدة المقالب بلا منازع، تضع مشابك الغسيل على أي شخص تصل إليه!"

وتحدّث عن موقف طريف جمعهما أثناء التصوير، حين أعربت عن انزعاجها من انشغاله بالعزف على أول غيتار باس حصل عليه، بدلًا من قضاء وقت الغداء معها، فما كان منها إلا أن أخفت كابل الصوت لمنعه من العزف.

وأكد تامبيريلي أن ميشيل لم تكن مجرد نجمة موهوبة، بل كانت "شخصًا رائعًا يهتم بالآخرين ويدافع عن من يحتاجون إلى صوت أقوى."

وأضاف قائلًا: "ميشيل كانت نموذجًا يُحتذى به، سواء في مجال الفن أو في الحياة. سنفتقدها كثيرًا."

واختتم رسالته بتقديم تعازيه لوالدتها لانا، وشقيقتها إيرين، وكل من أحبوها.

جدير بالذكر أن ميشيل تراشتنبرج، المعروفة بأدوارها في Buffy the Vampire Slayer وGossip Girl، كانت قد خضعت مؤخرًا لعملية زراعة كبد، قبل أن يُعثر عليها متوفاة في منزلها بنيويورك يوم 26 فبراير.

ووفقًا للتقارير الرسمية، لم يُحدد سبب الوفاة حتى الآن، مع تأكيد الشرطة عدم وجود شبهة جنائية، فيما رفضت عائلتها إخضاع الجثمان للتشريح.