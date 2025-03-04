رفعت قضية.. بدرية طلبة تعلق على اتهامها بالتسبب في وفاة زوجها

انهارت الفنانة بدرية طلبة خلال حديثها عن الهجوم القاسي الذي تعرضت له عبر السوشيال ميديا عقب وفاة زوجها، المخرج المسرحي مصطفى سالم، مؤكدة أن بعض التعليقات وصلت إلى حد اتهامها بالإهمال في مرضه والتسبب في وفاته.

وخلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج “أسرار” على قناة النهار، أوضحت بدرية أنها قامت باتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحبة التعليق الذي اتهمها بالتسبب في وفاة زوجها، قائلة: “مش عارفة جت لها الجرأة دي منين تتهمني اتهام زي ده، وعلى فكرة مرفوع عليها قضية”.

وأضافت أنها كانت على تواصل دائم مع زوجها أثناء تواجدها في باريس لتقديم عمل مسرحي، وأنه كان بصحة جيدة حتى يوم الخميس، حيث هنأته بمناسبة إقامة مهرجان في الإسكندرية باسمه، خاصة أنه أدار هناك آخر مسرح له لمدة ست سنوات، ثم اختفى يوم الجمعة، بينما كانت هي وابنتها سلمى منشغلتين في البروفات.

لحظة تلقيها خبر الوفاة

أوضحت بدرية أن ابنتها تلقت الخبر أثناء توجههما للمسرح يوم السبت لكنها أخفته عنها في البداية، قائلة: “سلمى عرفت وإحنا نازلين على المسرح، قعدتني على كرسي المكياج وعينها كلها دموع مش عادية”.

وأضافت أنها لم تعرف الحقيقة إلا بعد انتهاء العرض، مؤكدة: “لحد النهاردة والله ما عارفة أنام، ورافضة إنه توفى”.

أشارت بدرية طلبة إلى أنها راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة في منزلها بعد الاتهامات الظالمة التي واجهتها، موضحة: “الناس ظالمة ووحشة أوي، طلقتونا وخلتوني قتلته وسيبته عيان… راجعت الكاميرات وشوفت إنه كان بيتحرك عادي يوم الخميس، زي الفل، معقولة أقتل زوجي اللي عشت معاه أكتر من 30 سنة؟”.

الجدير بالذكر أن المخرج الراحل مصطفى سالم كان من أوائل من اكتشفوا موهبة بدرية طلبة، وقدمها لأول مرة في مسلسل “برج الأبجدية” الجزء الثاني، كما تزوجها وهي في عمر الـ18، وتشارك بدرية طلبة حاليًا في مسلسل “وتقابل حبيب”.