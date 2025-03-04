الأوسكار 2025.. سينثيا إريفو تتوقف عند مكان غير متوقع بعد الحفل

بعد ليلة حافلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025، اختارت سينثيا إريفو التوجه إلى مكان غير متوقع قبل حضور حفل Vanity Fair الشهير، حيث قررت التوقف عند مطعم Raising Cane’s لتناول وجبة سريعة!

وفي صورة نشرتها عبر إنستجرام ستوري بتاريخ 3 مارس، ظهرت سينثيا وهي تحمل صينية مليئة بقطع الدجاج المقلي والبطاطس المقلية، وكتبت مازحة: “المحطة الأولى الليلة .”

ولم تكن وحدها في هذه المحطة الشهية، إذ ظهرت في مقطع فيديو وهي تجلس في أحد المقاعد داخل المطعم برفقة صديقتها كابري حكيم ووالدتها إيديث إريفو، حيث كانوا يضحكون ويستمتعون بوجبتهم، والأكثر طرافة أنها لم تغير إطلالتها قبل الذهاب، حيث ظهرت بفستانها الأسود الأنيق ذي الأكمام المميزة، الذي ارتدته كإطلالتها الثانية في الحفل.

والذي أثار اهتمام المتابعين هو اهتمامها بالطعام خاصة بعد ظهورها النحيل الذي أثار القلق عند بعض متابعيها .

من جانبها، عبّرت سلسلة مطاعم Raising Cane’s عن دعمها لسينثيا، التي كانت مرشحة لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي إلى جانب ديمي مور، ميكي ماديسون، كارلا صوفيا جاسكون، وفرناندا توريس.

ورغم أن الجائزة ذهبت لـ ميكي ماديسون، إلا أن سينثيا قضت ليلة رائعة بوجبة لذيذة وأجواء مليئة بالضحك والمرح