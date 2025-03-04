بعد التعادل أمام جنوب إفريقيا.. عودة بعثة منتخب المحليين إلى القاهرة

غادرت بعثة المنتخب الوطني للمحليين مطار جوهانسبرج، متجهة إلى القاهرة، بعد خوض مباراة ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين أمام جنوب أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. ومن المقرر أن تصل البعثة إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء.

راحة للاعبين بعد العودة

قرر وائل رياض، المدير الفني للمنتخب، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء، وذلك بعد فترة معسكر مغلق استمرت منذ 22 فبراير الماضي. كما سُمح لهم بقضاء الإفطار مع أسرهم تقديرًا لالتزامهم خلال الفترة الماضية.

استئناف المعسكر استعدادًا لمباراة الإياب

من المقرر أن يعود اللاعبون إلى المعسكر المغلق مساء الأربعاء في تمام التاسعة بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك لبدء الاستعدادات لمباراة الإياب أمام جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 9 مارس الجاري على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

موعد السفر إلى الإسماعيلية

من المنتظر أن يحدد الجهاز الفني موعد سفر المنتخب إلى الإسماعيلية عقب عودته إلى القاهرة، وذلك لضمان أفضل تحضير للمباراة الحاسمة، والتي يسعى فيها الفريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات.