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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتجنب رقاده.. المواعيد الآمنة لري القمح خلال هذا الأسبوع

القمح
القمح
شيماء مجدي

يعد رقاد القمح من أكثر الإشكاليات التى تصيب القمح وتسبب خسارة فيه بنسبة تتراوح من 20 ل 25% ، كما يعمل على صعوبة حصاد النباتات .

و مع أن معظم أصناف القمح المنزرعة مقاومة  للرقاد ،لكن فى ظل ظروف مناخية "معينة" يجب العمل على حمايته من الرقاد بعد ما سنابله تقلت  وخاصة مع ما هو متوقع من حدوث "هبات مؤقتة" من الرياح النشطة خلال أوقات متفرقة خلال هذا  الأسبوع ...

وتعد الريات الأخيرة للقمح ( ريات ما بعد طرد السنابل) هي ريات هامة جداً لامتلاء الحبوب بالمادة الجافة ودي لوحدها بتزود المحصول ما بين 2 - 3 أردب للفدان  لكن للأسف ديماً المزارع بيخاف بسبب إمكانية حدوث رقاد اذا تم الري وعقب ذلك وجود هبات قوية من الرياح ... 

واسباب زيادة فرص الرقاد متعددة أهمها:

الزراعة في أحواض بالبدار (الزراعة على مصاطب بالسطارات او بالنقر بتكون اكثر مقاومة) ..

زيادة الكثافة النباتية فى الزراعة (يعني اللى زرع بمعدل تقاوي يزيد عن 70 – 75 كجم) ..

زيادة التسميد الأزوتى وخاصة اليوريا أو تأخير الدفعة الأخيرة لتكون اثناء الطرد والتزهير وخروج السنايل ... (يعني اضافة اكثر من 90 وحدة ازوت فى الاراضي القديمة أو اكثر من 120 وحدة فى الاراضي الجديدة) ...

الري على فترات متباعدة أو الري يليها سقوط أمطار ...

الري أثناء أو قبل هبوب الرياح.... ودي أهم سبب ويزيد من الرقاد الأسباب السابقة.
 

وحدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، المواعيد الآمنة لرى القمح من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل،  تجنبًا لحدوث رقاد فى القمح نتيجة الرياح.
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

الثلاثاء


ممنوع الري في كل الجمهورية بسبب الأمطار المتوقعة في الوجه البحري وهبات الرياح القوية فى الوجه القبلي

الأربعاء


ممنوع الرى فى كل الجمهورية  بسبب الامطار المتوقعة في الوجه البحرى وهبات الرياح القوية فى الوجه القبلي
يمكن الرى فى جنوب الصعيد فقط " قنا – الأقصر – أسوان".


الخميس


ممنوع الرى فى كل الجمهورية  بسبب الأمطار المتوقعة فى الوجه البحرى وهبات الرياح القوية فى الوجه القبلي.


الجمعة


ممنوع الرى فى كافة مناطق الجمهورية  بسبب هبات الرياح القوية فى معظم المحافظات
يمكن الرى فى بعض المحافظات فقط " الفيوم – بنى سويف - أسوان" .


السبت


يمكن الرى فقط فى محافظات "الشرقية – المنوفية – القليوبية – الجيزة – الشرقية – قنا – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد".
 

القمح نصائح أهم التوصيات رقاد القمح فرص الرقاد

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