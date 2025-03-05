الجيل: خطاب الرئيس السيسي بالقمة العربية يجسد آمال الفلسطينيين ويدعو لوحدة الصف العربي

رحب أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بالمخرجات التي أسفرت عنها القمة العربية بشأن الأوضاع في غزة، مؤكدًا أنها تعكس التزام الدول العربية بدعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشاد محسن، في تصريحات صحفية اليوم، بخطة مصر لإعادة إعمار غزة، والتي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقرتها القمة العربية، معتبرًا إياها خطوة محورية في دعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في القطاع.

وأكد أمين تنظيم حزب الجيل أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة جاءت معبرة عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، حيث تضمنت رؤية واضحة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب دعوة صادقة لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

وشدد أمين تنظيم حزب الجيل على ضرورة الدفع للعمل بمخرجات القمة العربية كسبيل حتمي لإنقاذ غزة من المخططات الصهيونية والأمريكية الساعية لتهجير شعبها.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي عكست بوضوح الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وحرص مصر الدائم على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع أي محاولات لتصفيتها، مشددًا على ضرورة تنفيذ مخرجات القمة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة القضية الفلسطينية والشعوب العربية كافة.