بعد دويتو النص| أحمد أمين: أتمنى التألق للممثل عبد الرحمن محمد

تألق الممثل الشاب عبد الرحمن محمد في دور زقزوق بمسلسل "النص" الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد أمين.





وقال أحمد أمين في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه يتمنى التألق في القريب العاجل لكل من عبدالرحمن محمد وميشيل ميلاد لأنهم يستحقون ذلك.





وأضاف أحمد أمين:"أنا ممتن لكل من أشار لي وأضاء طريق.. ولكل من جهني لأحد عيوبي.. بالتالي هم كثيرين جدا بداية من أسرتي ومدرسين لا أنسى أفضالهم وانتهاءا بزملاء وأصدقاء".





ووصف أحمد أمين الفنانة أسماء أبو اليزيد بأنها ممثلة لديها قدرة أن تشع طاقة تمثيل في كل لقطة، موضحا:"في كثير من المشاهد كنت أترك ما أقوم به وأتفرغ في مشاهدتها كيف تؤدي جملها.. ولديها الكثير لم يظهر بعد.. وهي مدركة وتبحث عن الجديد فأتوقع نقلة كبيرة في مشوارها قريبا".





مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.