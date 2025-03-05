مفكر سياسي: مشروع الإعمار المصري لغزة يشمل البناء والتنمية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، أن خطابات القادة والزعماء خلال القمة العربية غير العادية حملت رسائل واضحة حول الأزمات التي تعاني منها الدول العربية.

وقال سعيد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، هناك توافقًا عربيًا حول دعم القضية الفلسطينية.

مساندة الجميع

وتابع: الوحدة لدعم فلسطين يتطلب مساندة جميع الدول العربية، لافتًا إلى أن مشروع الإعمار المصري يتميز بمفهومه الذي لا يقتصر على إعادة البناء فقط، بل يهدف أيضًا إلى خلق فرص عمل.

وأضاف أن الخطة المصرية العربية تمثل نموذجًا يجب أن يفخر به العرب، مشددًا على أن جميع الأطراف العربية داعمة لهذه الخطة.