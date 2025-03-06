قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-3-2025 والقنوات الناقلة
أول إجراء من كوريا الجنوبية بعد حادث إطلاق قذيفة حربية على مدنيين
إتاحة استيفاء ملف ترقي المُعلمين عبر هذا الرابط .. الأحد
أمل مصر.. خالد الغندور ينصح بيسيرو بمنح الفرصة لموهبة الزمالك
أمطار وتقلبات جوية .. الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي السيارات
نيران صديقة.. طائرة حربية كورية جنوبية تقذف شمال سول وتصيب 15 شخصا
أمريكا تمنع مواطني هاتين الدولتين من دخول أراضيها.. تفاصيل
فيديو صادم.. ميكروفون مفتوح يسجل حواراً سرياً لنائب ترامب في الكونغرس
بالأرقام.. ماذا قدم الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل بداية المرحلة النهائية لحسم الدوري؟
بدء تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المدارس .. اليوم
غيبوبة سكر لسائق تتسبب في تهشيم 3 سيارات وإصابة 6 مواطنين بالحوامدية
حسن الخاتمة.. وفاة موظف أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. حملة لإفطار صائم.. وتدشين مبادرة للحد من ظاهرة الإدمان

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان العديد من الأحداث والأنشطة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق 5/3/2025.

فقد استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، والوفد المرافق له.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال الدور الحيوى والهادف الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجال البحث العلمى باعتبارها الشريك الأساسى لأجهزة المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية .

محافظ أسوان يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان " مطبخ الخير " ضمن حملة " إفطار صائم " لمؤسسة مصر الخير لتجهيز الوجبات الساخنة بمنطقة السيل وذلك برفقه الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالخدمات الجليلة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، والعمل المخلص الذى يؤديه فريق عمل المؤسسة بأسوان .

محافظ أسوان يتفقد مطبخ الخير بمنطقة السيل لتجهيز1200وجبة إفطار ساخنة

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان خلال جلسته رقم 91، برئاسة الدكتور أشرف إمام عبد الرضي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء المجلس، على تدشين مبادرة "توقف" للحد من ظاهرة الإدمان.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أشرف إمام أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات الهامة التي تسعى إلى تحقيق شراكة حقيقية مع المجتمع الخارجي والبيئة المحيطة، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي في مختلف المجالات التي تساهم في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

مجلس جامعة أسوان يوافق على تدشين مبادرة توقف للحد من ظاهرة الإدمان

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حسن

اللاعب جاهز لـ مودرن سبورت .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

رسالة الجماهير للخطيب

جماهير الأهلي تُوجّه رسالة لـ «الخطيب» خلال مباراة طلائع الجيش في الدوري | شاهد

طقس اليوم

أمطار ورعد وسيول .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

أشرف زكي

مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكي بعد نقله للمستشفى

صلاة العيد .. أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الاهلي والزمالك

ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري

أذان الفجر في رمضان

أذان الفجر في رمضان.. الإفتاء تحذر من خطأ يفسد الصيام ويوجب القضاء

ابراهيم شيكا

فوق راسي.. أول رد من إبراهيم شيكا على لافتة جماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الفنان شريف سلامة

شريف سلامة: شخصية أحمد في كامل العدد تشبهني في الحقيقة

ياسمين عبد العزيز

صورة نادرة.. ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بحديث عن الحماة في «وتقابل حبيب»

مصطفي غريب

مصطفى غريب يوجه الشكر للجمهور: يارب نكون قادرين على إسعادكم

بالصور

من أشهر المشروبات الرمضانية..طريقة عمل عصير الخروب

.طريقة عمل عصير الخروب
.طريقة عمل عصير الخروب
.طريقة عمل عصير الخروب

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان
عادات يجب اتباعها للتخلص من التخمة فى رمضان

المواعين والوقفة ..نصائح لتخفيف آلام المفاصل للنساء في رمضان

10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان
10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان
10 نصائح لتقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل في رمضان

5 طرق للوقاية من مرض السكرى ..تعرف عليها

5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها
5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها
5 طرق للوقاية من مرض السكرى قبل أن يصاب به الإنسان ..تعرف عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

المزيد