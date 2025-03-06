أسوان في 24 ساعة.. حملة لإفطار صائم.. وتدشين مبادرة للحد من ظاهرة الإدمان

شهدت محافظة أسوان العديد من الأحداث والأنشطة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق 5/3/2025.

فقد استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، والوفد المرافق له.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال الدور الحيوى والهادف الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجال البحث العلمى باعتبارها الشريك الأساسى لأجهزة المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية .

محافظ أسوان يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان " مطبخ الخير " ضمن حملة " إفطار صائم " لمؤسسة مصر الخير لتجهيز الوجبات الساخنة بمنطقة السيل وذلك برفقه الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالخدمات الجليلة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، والعمل المخلص الذى يؤديه فريق عمل المؤسسة بأسوان .

محافظ أسوان يتفقد مطبخ الخير بمنطقة السيل لتجهيز1200وجبة إفطار ساخنة

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان خلال جلسته رقم 91، برئاسة الدكتور أشرف إمام عبد الرضي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء المجلس، على تدشين مبادرة "توقف" للحد من ظاهرة الإدمان.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أشرف إمام أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات الهامة التي تسعى إلى تحقيق شراكة حقيقية مع المجتمع الخارجي والبيئة المحيطة، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي في مختلف المجالات التي تساهم في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

مجلس جامعة أسوان يوافق على تدشين مبادرة توقف للحد من ظاهرة الإدمان