موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية بهذه المحافظات.. والأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري| حدث ليلا

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تحذير.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية بهذه المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الخميس، تشهد استمرار لموجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.



موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

يبحث العديد من المواطنين عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 وعدد أيامها، مع بدء شهر رمضان الكريم، للقيام بإعداد خطة مناسبة لقضاء الإجازة بأفضل طريقة ممكنة، فالبعض يحب التخطيط للسفر والبعض الآخر يحب قضاء الوقت مع العائلة وآخرون يفضلون المكوث بالمنزل والاستمتاع بالراحة.



الأكل كابس على نفسي.. وفاة فتاة عشرينية بسوهاج تهز السوشيال ميديا

رحلت فتاة عشرينية تدعى شيماء السيد من محافظة سوهاج عن عالمنا، بعد أيام من كتابتها بوست عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ديربي رمضاني.. الأهلي يواجه الزمالك بالجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري

فجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة مفاجأة باعلان جدول مباريات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الممتاز على مستوى مجموعة التتويج بلقب الدوري والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بين أول 9 أندية في جدول الترتيب، أو مجموعة تحديد الهابطين للدرجة الثانية بين آخر 9 أندية بانتهاء منافسات الدور الأول.



تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول مباريات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستشهد مواجهات قوية لحسم اللقب في ظل الصراع المحتدم بين بيراميدز المتصدر، والأهلي الوصيف، والزمالك صاحب المركز الثالث.



مصطفى غريب يوجه الشكر للجمهور: يارب نكون قادرين على إسعادكم

عبر الفنان مصطفى غريب عن سعادته بنجاح شخصية "عربي" في مسلسل أشغال شقة جدا، والذي يعرض حاليا في موسم رمضان2025 عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد من بطولة هشام ماجد وإخراج خالد دياب.



ترامب يهدد حماس بمواجهة الجحيم إن لم تطلق الرهائن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس بأنها ستواجه الجحيم إذا لم تفرج عن جميع الرهائن، سواء الأحياء أم الأموات، المحتجزين في قطاع غزة.



دعاء اليوم السادس رمضان.. رددوا هذه الأدعية النبوية وأنتم موقنون بالإجابة

دعاء اليوم السادس رمضان، أصبحنا يوم اليوم السادس من رمضان، ويوما تلو الآخر يمر رمضان سريعا، فعلينا ان ننتهز الفرصة وندعو الله بكل ما نتمنى ونكثر من الدعاء، وأصبح دعاء يوم 6 رمضان محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك فى يوم 6 رمضان، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء يوم 6 رمضان .



زكاة الفطر 2025 .. احذر 4 أخطاء تفسدها واعرف قيمتها وهذا آخر موعد لها

ما هي أخطاء في زكاة الفطر ؟ تجب زكاة الفطر على كل من يملك قوت يومه، ويجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، أما عن قيمة كاة الفطر 2025 فالحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، و قيمة زكاة الفطر من الحبوب تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ودار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.