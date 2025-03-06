مصطفى غريب يوجه الشكر للجمهور: يارب نكون قادرين على إسعادكم

عبر الفنان مصطفى غريب عن سعادته بنجاح شخصية "عربي" في مسلسل أشغال شقة جدا، والذي يعرض حاليا في موسم رمضان2025 عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد من بطولة هشام ماجد وإخراج خالد دياب.



ووجه مصطفى غريب بطل مسلسل أشغال شقة جدا "الشكر للجمهور على محبته، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يجمعه دائما بجهوره في أعمال أخرى".

وأضاف مصطفي غريب عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك": "الحمد لله والشكر لله، شكرا على محبتكو الكبيرة جدا، يا رب نبقى قادرين نبسطكو في وسط ضغوطات الحياة دى اللى أن شاء الله ربنا يقدرنا عليها جميعا، واسف لو أي حاجة ضايقتكو، ربنا يفرحكو جميعا ودايما كل الحبايب متجمعين سوا".



أبطال مسلسل اشغال شقة جدا

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد ومصطفي غريب واسماء جلال وشيرين وسلوي محمد على وتأليف شيرين وخالد دياب وإخراجخالد دياب.