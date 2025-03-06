تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول مباريات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستشهد مواجهات قوية لحسم اللقب في ظل الصراع المحتدم بين بيراميدز المتصدر، والأهلي الوصيف، والزمالك صاحب المركز الثالث.

مواعيد مباريات الزمالك في المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري:

الزمالك × الأهلي ـ 11 مارس ـ 9:30 مساء

حرس الحدود × الزمالك ـ 13 ـ إبريل ـ 07:00 مساء

المصري × الزمالك ـ 1 مايو ـ 07:00 مساء

البنك الأهلي × الزمالك ـ 5 مايو ـ 07:00 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك ـ 9 مايو ـ 04:00 عصراً

الزمالك × بيراميدز ـ 13 مايو ـ 07:00 مساء

بتروجت × الزمالك ـ 24 مايو ـ لم يتم تحديد موعده

الزمالك × فاركو ـ 1 يونيو ـ لم يتم تحديد موعده

ويبدأ الزمالك مبارياته بجولة الحسم أمام نادي الأهلي، في الجولة الأولي من المسابقة، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الثلاثاء المقبل.