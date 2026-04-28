دونجا: قرارات معتمد جمال الفنية كلفت الزمالك خسارة نقطتين أمام إنبي

أكد تامر عبد الحميد “دونجا” نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض لم يظهر بمستواه المعهود خلال الشوط الأول من مباراة إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري، قبل أن يتحسن الأداء بشكل واضح في الشوط الثاني ويستعيد جزءًا من توازنه داخل الملعب.

وأضاف دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك كان يُفكر بشكل زائد في اختياراته الفنية، وهو ما دفعه لإجراء تغييرات متعددة على التشكيل الأساسي.

وأشار إلى أن الزمالك فقد نقطتين مهمتين أمام إنبي كان من الممكن أن تدعم مشوار المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الفريق افتقد لرغبة وحماس الفوز في بداية اللقاء، وهو ما انعكس على الأداء العام أمام إنبي، قبل أن يعود الفريق تدريجيًا في الشوط الثاني لكن دون القدرة على حسم النتيجة لصالحه.