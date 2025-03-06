تحذير.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد وأمطار رعدية بهذه المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الخميس، تشهد استمرار لموجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد استمرار فرص الأمطار المتوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

بينما تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء، تكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

تظل حالة الطقس اليوم، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا وفي الصباح الباكر أيضا.

أما عن نشاط الرياح، تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12 درجة