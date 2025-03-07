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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيسيرو: نفتقد جماهير الزمالك في آخر مباراتين.. والأفضل حضورهم بمباراة القمة

جوزيه بيسيرو
جوزيه بيسيرو
ملك موسى

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً، للحديث عن لقاء مودرن سبورت المقبل في بطولة كأس مصر .

وقال المدير الفني للفريق الأبيض: "منذ وصولي لتولي قيادة الفريق كان هناك بعض اللاعبين مصابين، وتعرض بعدها محمود جهاد لإصابة، ثم تعرض الجفالي للإصابة مؤخراً، وقد يرجع سبب الإصابات بسبب حاجة اللاعبين للتأقلم مع الفريق خاصة وأنهم من دوريات مختلفة ومنهم من انضم للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية، والجهاز الطبي يقوم  بدوره على أكمل وجه مع اللاعبين المصابين، ولا نستطيع زيادة الحمل التدريبي للاعبين في شهر رمضان الكريم خاصة وأن هناك ضغط مباريات في الفترة الحالية، ويتم رفع الحمل التدريبي مع اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة كبيرة".

واختتم بيسيرو قائلاً: "أفضل أن تكون مباريات الزمالك بحضور جماهيري ونفتقدهم في آخر مباراتين، وعليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم حتى لا يتعرضوا للإيقاف".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها غداً الجمعة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

الزمالك جوزيه بيسيرو مودرن سبورت

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