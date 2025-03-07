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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطبخ المصرية يوزع 230 وجبة إفطار يوميا بقري الدقهلية

مطبخ المصرية
مطبخ المصرية
همت الحسينى

اكدت  الدكتورة امينه شلبى مقرره المجلس القومى بالدقهلية  انه  وفى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية  وبالشراكه مع مؤسسة حياة كريمة و وزارة الأوقاف، على  استمرار فاعليات  مبادرة "مطبخ المصرية " خلال شهر رمضان الكريم

وذلك .برعاية  المستشاره امل عمار رئيس المجلس القومى وايزيس محمودخبير شئون المرأة ومنسق مبادرة مطبخ المصرية ،  ياسمين زكريا مدير عام الادارة العامة للحملات والتوعية وداليا حمدى مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الفروع  بالمجلس القومي للمرأة  وبنتج مطبخ المصرية "٢٣٠"وجبه لتوزيعها بالقرى التابعة لحياه كريمه بالمحافظة حياه كريمه بالمحافظة
 جدير  بالذكر ان  "مطبخ المصرية" مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام  الأسر الأكثر  إحتياجا  كأحد كمخرجات هذا التدريب ، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد احد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي  طرق التخطيط و طلب واعداد و تجهيز الاغذية  للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة .

مطبخ الدقهلية المجلس القومى

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