تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات منتصف الأسبوع

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في أدائها بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر الرئيسي، بينما سجل مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100" ارتفاعًا.

أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

إيجي إكس 30: تراجع بنسبة 0.65% ليغلق عند 30935 نقطة.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان: انخفض بنسبة 0.61% ليصل إلى 38624 نقطة.

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إيجي إكس 30 للعائد الكلي: هبط بنسبة 0.65% ليغلق عند 13609 نقاط.

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: ارتفع بنسبة 0.56% ليصل إلى 8666 نقطة.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: صعد بنسبة 0.31% ليغلق عند 12006 نقاط.

مؤشر الشريعة الإسلامية: تراجع بنسبة 0.39% ليصل إلى 3304 نقاط.