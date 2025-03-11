المشدد 10 سنوات لعاطل و5 سنوات لعامل بتهمة حيازة مواد مخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره في الهيروين والمشدد 5 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

تفاصيل أمر الإحالة

البداية عندما أحالت النيابة العامة المته "مصطفى.س.ع.ع" 38 سنة - عاطل، في القضية رقم 5022 لسنة 2024 قسم ثان العبور والمقيدة برقم 1168 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لانه في يوم 2024/10/22 بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية احرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا .

أما عن أحالت النيابة العامة المتهم "ابراهيم.م.ا.ا" 40 سنة - عامل، في القضية رقم 4714 لسنة 2024 قسم ثاني العبور والمقيدة برقم 3674 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ 7 / 10 / 2024 بدائرة قسم ثاني شرطة العبور، احرز جوهراً مخدراً " الميثامفيتامين " إحدى مشتقات فينيثيل أمين بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.