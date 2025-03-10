انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب بوتاجاز على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد الطريق الزراعى القادم من القاهرة اتجاه مدينة طوخ انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز، دون ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة بأنابيب بوتاجاز فارغة

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطاراً من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بأسطوانات البوتاجاز.



وانتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، ومعاونة النقباء طه سعيد والنقيب أحمد نصر، وقوات الحماية المدنية ورجال المرور وسيارة إسعاف وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بأسطوانات البوتاجاز الفارغة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، مما تسبب في توقف الطريق الزراعى لفترة مؤقتة.

وتمكن رجال مرور القليوبية من تجنيب السيارة إلى جانب الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها أمام المسافربن، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.