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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بأسعار مخفضة.. محافظ القليوبية يفتتح معرضين أهلاً رمضان في بنها وكفر شكر

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

افتتحَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، معرضين  أهلاً رمضان  في مدن بنها وكفر شكر وذلك لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المُعظم. 

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وعددً من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جودة المعروضات

وبدأ المحافظ والوفد المرافق له بجولة تفقدية داخل المعرضين، حيث اطلعوا على مختلف السلع المعروضة، وتفقدوا الأسعار المخفضة التي تتراوح بين 20 إلى 30%، مُشيداً بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكداً على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم.


وشملت التخفيضات مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة.

وأكدَّ محافظ القليوبية أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، مُشيراً إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أشادَّ الدكتور محمد عطية الفيومي، بدور الغرفة التجارية في دعم هذه المعارض وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وأكد على أن الغرفة التجارية تعمل بالتعاون مع المحافظة على توفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان.

وفي ذات السياق، شهد المعرضان إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة وأشادوا بجهود المحافظة والغرفة التجارية في توفير هذه المعارض.

الجدير بالذكر أن معارض  أهلاً رمضان تُقام بالتعاون مع المحافظة والغرفة التُجارية وقد تم إفتتاح ٧ معارض بمدن بنها وطوخ وكفر شكر وقليوب وشبين القناطر وحي غرب شبرا الخيمة والخانكه، وجاري إفتتاح باقي المعارض في المُدن المُتبقية.

وأكد "عطية" على إستمرار الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الغذائية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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