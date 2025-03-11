التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة شابان لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي بمدينة بنها ، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين ، ومعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بمصرع شابين إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي بمدينة بنها.

معاينة الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كلا من "أحمد خالد"، و"السيد عبد الحفيظ"، مقيمان بعزبة المربع في بنها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.