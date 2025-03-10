مصرع فتاة إثر تسرب غاز أثناء نومها بمدينة بنها

لقيت فتاة تدعى نعمة محمد طالبة بالصف الأول الثانوى مصرعها إثر تسرب غاز بمنطقة عزبة السوق في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة إلى مستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بمصرع فتاة تدعي نعمة محمد بالصف الأول الثانوي إثر تسرب غاز أثناء نومها بمنطقة عزبة السوق في مدينة بنها.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجري نقل الجثة للمستشفى وأصدرت قرارها السابق.

من جانبه شن جهاز حماية المستهلك بالقليوبية بالاشتراك و التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بدائرة مركز قليوب و مديرية الطب البيطرى و مفتشى التموين بادارة قليوب حملة موسعة على الأسواق.

ونجحت الحملة فى ضبط كميات لحوم مستوردة تقدر ب 10 طن مخزنة بثلاجة مواد غذائية على طريق مصر إسكندرية الزراعى قبل طرحها للبيع بالأسواق وتم تحرير محاضر بتلك الواقعة و عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.