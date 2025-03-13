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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد.. نائب المحافظ تتفقّد مستشفى الخارجة التخصصي والصدر.. وتحيل العاملين بالوحدة الصحية بالزيات للتحقيق

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد مستشفى الخارجة التخصصي والصدر
تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، مستشفى الخارجة التخصصي، ومستشفى الصدر بمدينة الخارجة في جولةٍ مفاجئة؛ لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقها الدكتور أسامة عاشور القائم بأعمال مدير عام مستشفى الخارجة التخصصي، والأستاذ أحمد سعيد وكيل التفتيش والمالي والإداري بالمحافظة.

مقترح لتطوير الحضانات

وتفقدت سير العمل بالعيادات الطبية المختلفة بمستشفى الخارجة موجهةً بإعداد مقترح لتطوير الحضانات، والتنسيق مع شركة الصيانة لتوصيل تفريعة من وحدة الغسيل الكلوي لغرف العناية المركزة؛ تخفيفًا وتيسيرًا على المرضى.
كما حرصت على لقاء المرضى والاستماع إلى مطالبهم، مُوجهةً بالإعلان عن موعد تواجد الأطباء بكافة التخصصات؛ للتيسير على الموطنين ومنع التزاحم، كما وجهت التفتيش المالي والإداري بحصر وإعداد تقرير بحضور وانصراف الأطباء والعاملين بالمستشفى.


إحالة العاملين بالمستشفى للتحقيق لعدم الانضباط
في سياقٍ متصل، تفقدّت نائب المحافظ مستشفى الصدر لمتابعة سير العمل بها، حيث وجهت بإحالة العاملين بالمستشفى للتحقيق لعدم الانضباط، ووجهت بفصل غرف الكشف وتخصيص غرف للرجال وأخرى للسيدات.

لعدم وجود طبيب.. إحالة العاملين بالوحدة الصحية بالزيات بالوادي الجديد للتحقيق

تفقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، فى زيارة مفاجئة لقرية الزيات، يرافقها أحمد سعيد، وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

بدأت الجولة بالوحدة الصحية بالقرية، موجهة بإحالة جميع العاملين للتحقيق؛ نظرًا لعدم وجود طبيب الوحدة وعدد من طاقم التمريض، بالإضافة لعدم الالتزام بالنظافة العامة، كما وجهت بتشكيل لجنة للوقوف على معايير السلامة والصحة المهنية بالوحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت نائب المحافظ لمدرسة المستقبل المشتركة، موجهة بتطبيق البرنامج العلاجي التعليمي بعدد من المواد الدراسية، وشددت على مرور لجنة لمتابعة انضباط المعلمين بصفة دورية، كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بتجهيز غرفة كحضانة لخدمة أهالي القرية.


اجتماع لحصر الأصول غير المستغلة
عقدت الدكتورة حنان مجدي، اجتماعًا مع لجنة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وحصر الأصول غير المستغلة، بحضور العميد أحمد النجار، نائب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بالمراكز.

وأوضحت نائب المحافظ أن الاجتماع يستهدف بحث سبل تنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تحديد الأصول غير المستغلة على مستوى المحافظة واستثمارها بشكل فعال، ووجهت نائب المحافظ بضرورة بدء العمل لحصر كل الأصول غير المستغلة بنطاق المراكز من خلال اللجان المشكلة، على أن تكون المرحلة الأولى للأصول التي تقع بولاية المحافظة ثم الأصول التي تقع ضمن ولاية جهات أخرى.

تعرف على أسعار البقوليات والتوابل فى أسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا نسبيًا في أسعار البقوليات، مع توفرها بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة فى شهر رمضان، وإليكم قائمة بأبرز أسعار البقوليات المتداولة:

الفاصوليا البيضاء: يتراوح سعر الكيلوجرام بين 75 و80 جنيهًا.

اللوبيا: يبلغ سعر الكيلو حوالي 65 جنيهًا.

العدس الأصفر: يتراوح سعر الكيلو بين 60 و65 جنيهًا.

الفول البلدي: يبلغ سعر الكيلو حوالي 55 جنيهًا.

الفول المستورد: يتراوح سعر الكيلو بين 50 و55 جنيهًا.

الحمص: يبلغ سعر الكيلو حوالي 70 جنيهًا.

الفريك: يتراوح سعر الكيلو بين 80 و85 جنيهًا.


فى سياق متصل، تدشن مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية معارض "أهلًا رمضان" وأسواق اليوم الواحد، بهدف توفير السلع الأساسية، بما في ذلك البقوليات، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.

البقوليات من السلع الاساسية 
ويشهد السوق المحلي منافسة بين التجار لتقديم أفضل العروض، مع حرص المواطنين على شراء كميات مناسبة لتغطية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم. ومع استمرار جهود الرقابة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، تبقى آليات العرض والطلب هي العامل الأساسي في تحديد أسعار البقوليات والتوابل في أسواق الوادي الجديد.

فعاليات جولة تفقدية الوادي الجديد

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