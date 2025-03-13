وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد «رعاية طفل الخارجة» ويُشدّد على جودة الخدمات

قام الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بجولة تفقدية داخل رعاية طفل الخارجة، حيث تابع سير العمل بالمركز، والخدمات المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى تفقد منظومة الألبان لضمان وصول الدعم الغذائي للأطفال المستحقين وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

وخلال جولته، شدد الدكتور شريف صبحي على أهمية الالتزام بالضوابط الإدارية وتقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة، حيث قرر:

إحالة الموظفين المتغيبين عن العمل إلى الشؤون القانونية بالإدارة الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

إلى الشؤون القانونية بالإدارة الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. تحويل المسؤول عن الشؤون الإدارية إلى التحقيق بديوان عام المديرية، نظرًا لتقصيره في أداء مهامه الوظيفية، مما أثر على سير العمل داخل المنشأة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص مديرية الصحة على رفع كفاءة الأداء الإداري داخل المنشآت الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير.

كما أكد الدكتور شريف صبحي أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان التزام جميع العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات بدورهم في تقديم خدمات طبية متميزة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تقصير أو إهمال إداري.

وفي ختام جولته، وجه الدكتور شريف صبحي رسالة لجميع العاملين في القطاع الصحي بضرورة الالتزام بالمسؤوليات الوظيفية، والعمل بروح الفريق الواحد، والسعي المستمر لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الرقابة والمتابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين القطاع الصحي بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أ.ح دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحرصًا على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.