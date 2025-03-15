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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خناقة الفردوس .. السواق حكى القصة كلها وقال عملوا فيه إيه

مشاجرة الفردوس
مشاجرة الفردوس
إيمان عبد اللطيف

روى سائق سيارة مدارس المجني عليه في واقعة مشاجرة مدينة الفردوس كواليس ما تعرض له خلال ٨ ساعات تحقيقات أجرتها النيابة العامة.

https://www.youtube.com/shorts/g-e23wiwDis

وقال السائق المجني عليه فى مشاجرة مدينة الفردوس انه كان يسير صباحا في طريقه الطبيعي متوجها للمدرسة لنقل الطلبة فاصطدمت به سيارة تقودها سيدة من الامام ونزلت من السيارة تشاجرت معه ثم اتصلت بذويها.

وأضاف المجني عليه ضحية مشاجرة مدينة الفردوس ان زوج السيدة وابنيها قاموا بسحله والتعدي عليه بالضرب وسط الشارع ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه ثم فوجئ بزوج السيدة يهشم سيارته تماما ويحطم زجاجها مرددا: "خربوا بيتي العربية دي مصدر رزقي ضيعوها".

وانتهت التحقيقات بإخلاء سبيل المجني عليه وحبس المتهم واخلاء سبيل زوجته.

وقررت النيابة العامة بأكتوبر استدعاء عدد من شهود العيان على مشاجرة الفردوس ومصوري مقاطع الفيديو التي رصدت الواقعة وتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي.

وحرزت النيابة مقاطع الفيديو المتداولة ورصدت الواقعة لفحصها.

وأجرت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مشاجرة الفردوس بعد تعدي شخص على سائق سيارة مدارس بسبب اصطدامه بسيارة زوجته.

وعلى مدار قرابة ٨ ساعات استمعت النيابة لأقوال طرفي الواقعة وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة .

كما قررت النيابة عرض سائق سيارة المدارس على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته.

كما قررت النيابة التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطعي الفيديو المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين، ملاكي، فان ميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

وبفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 12 الجاري حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق فان ميكروباص وسيدة حال قيادتها سيارة ملاكي بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك استعانت السيدة بزوجها "بالمعاش" الذي تعدى على السائق وأحدث تلفيات بالسيارة الميكروباص مستخدمًا آلة حديدية.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/g-e23wiwDis

مشاجرة مشاجرة الفردوس خناقة الفردوس

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