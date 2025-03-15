7 غيابات تضرب الزمالك أمام سموحة فى بطولة كأس مصر

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات 7 لاعبين في مباراة سموحة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويغيب عن الزمالك كل من، ناصر منسي، وأحمد الجفالي، وحمزة المثلوثي، وأحمد فتوح للإصابة، وأحمد حمدي، ومحمد عبد الشافي، ومحمود جهاد لعدم الجاهزية.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

ويلتقى الزمالك مع سموحة في التاسعة و النصف من مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، بربع نهائي كأس مصر، بدلا من إقامة المباراة يوم الجمعة 10 مارس، حيث تم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

تأهل الزمالك وسموحة لربع نهائى الكأس

وتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت فى دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة بالتغلب على زد بهدف دون رد.

مباراة الزمالك وسموحة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة.

وتقام مباراة الزمالك مع سموحة في التاسعة والنصف من مساء اليوم،

وتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر، بعد الفوز على مودرن سبورت بدور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، في الوقت الذى تأهل فيه سموحة على حساب زد بهدف دون رد.

بيسيرو يحذر لاعبي الفريق قبل مواجهة اليوم

حذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك لاعبى الأبيض من مفاجآت الكأس قبل مواجهة سموحة، حيث طالب لاعبى الفريق بضرورة التسجيل المبكر فى المباراة وحسمها من البداية حتى لا يتكرر سيناريو لقاء مودرن سبورت الذى امتد إلى الأشواط الإضافية وكلفهم بذل مجهود بدنى كبير وتسبب فى إرهاقهم.

عقوبات رابطة الأندية المصرية المحترفة بمباراة الزمالك والأهلي :

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.