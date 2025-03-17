لهن بصمات.. ندوة بجامعة بنها تناقش تحديات أمهات الأطفال ذوي الهمم

نظمت كلية الآداب جامعة بنها ندوة بعنوان “لهن بصمات .. أمهات الأطفال ذوى الهمم فى مواجهة التحديات وصناعة الأمل ”.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب .



وقالت الدكتورة شيرين الشوري وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة حاضرت فيها الدكتورة نيفين عبد الصبور مدير وحدة مناهضة المرأة ضد العنف وتمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تكريم أمهات الطلاب ذوى الهمم

وتناولت الندوة الأثر النفسى على الأم بعد تشخيص طفلها ، ومواجهة الوصمة الاجتماعية، والتحديات الإقتصادية والاجتماعية التى تواجه الأمهات ، والعبء العاطفى والتوازن الأسرى ، ودور الأمهات فى تعديل السلوك ، والأمهات كمدافعات عن حقوق أطفالهن .

واختمت الندوة بتكريم أمهات الطلاب ذوى الهمم ، البطلات اللاتى حققن إنجازات لابنائهن حتى يصلوا إلى مرحلة التعليم الجامعى .