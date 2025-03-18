التضامن الاجتماعي تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة وأسرهم

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل السحور الذي نظمته الوزارة لأول مرة لجميع العاملين بالوزارة وأسرهم، في أجواء رمضانية سادها الحب والود بين جميع العاملين.

وشهد الحفل حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التسويق والمعارض، وكافة قيادات الوزارة، ومديري المديريات على مستوى الجمهورية.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على الترحيب بالعاملين بالوزارة وأسرهم والتقاط الصور التذكارية، مؤكدة حرصها على تنظيم تلك الاحتفالية كنوع من التقدير على المجهود الذي يبذله كافة العاملين بالوزارة وبرامجها ومشاريعها المختلفة.

ومن جانبهم عبر جميع العاملين بالوزارة وأسرهم عن سعادتهم بتنظيم هذا الحفل الذي يقام لأول مرة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي وكافة قيادات الوزارة، والذي يؤكد أن التضامن الاجتماعي أسرة واحدة.

واستمتع الحضور بالعروض الفنية التي تناسب روحانيات الشهر الكريم، فضلا عن استمتاع أبناء العاملين بالوزارة بالألعاب التي خصصت لهم في الاحتفالية في المنطقة الترفيهية الخاصة بالأطفال.