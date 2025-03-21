إلهام عبد البديع تحذر الفتيات: الحب المزيف قد يدمر حياتك

كشفت الفنانة إلهام عبد البديع عن رسالة دورها في "طاقة القدر"، مشددة على أهمية توخي الفتيات الحذر من الوقوع ضحية الخداع، حيث جسدت في المسلسل شخصية "نادية"، الفتاة الطيبة والمحافظة التي تعرضت للخيانة والاستغلال العاطفي، بعد أن وثقت في شاب استغلها وأوقعها في فخه.



وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم، أنها تعتبر هذا الدور رسالة تحذيرية لكل الفتيات، كي لا ينخدعن بكلمات الحب المزيفة أو الوعود الزائفة، مشيرة إلى أن العديد من الفتيات قد يقعن في نفس المأزق دون أن يشعرن، لذا تأمل أن يكون هذا الدور بمثابة تنبيه لهن حتى لا يتعرضن لنفس المصير.



وأوضحت أنها كانت تعمل آنذاك مع شركة إنتاج تعاونت معها في العديد من الأعمال، كما كانت مشغولة بتصوير مسلسل "الزيبق" مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل "طاقة القدر" مع الفنان حمادة هلال.



وتحدثت عن التحدي الذي واجهته في تقديم شخصيتين مختلفتين تمامًا، حيث جسدت في "طاقة القدر" شخصية فتاة تنتمي إلى بيئة شعبية وتتعرض للخداع والمعاناة أثناء سعيها لتحقيق النجاح، بينما قدمت في "الزيبق" شخصية فتاة تعيش في الخارج وتحب البطل.



وأكدت أنها كانت تنتقل مباشرة بين التصويرين، لكنها استطاعت الفصل بين الشخصيتين ببراعة، حتى أنها حين تشاهد العملين الآن، تتعجب من قدرتها على تقديم الشخصيتين في نفس التوقيت دون أن تتأثر إحداهما بالأخرى.

