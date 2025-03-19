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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتاة: دعيت على أمي في ساعة غضب؟ علي جمعة ينصحها بأمرين للتوبة

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة
محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن الأسرة من أهم مكونات المجتمع فإذا لم يكن هناك أسرة فليس هناك مجتمع ولا أوطان ولا انتماء للوطن، فنرى الله سبحانه وتعالي أسس الأسرة منذ بدايتها عن طريق الزواج الذى يعد المكون الأساسي للأسرة، فالرجل والمرأة دائرة تعمر الكون.

أجاب الدكتور على جمعة خلال برنامج «نور الدين والدنيا»  على سؤال فتاة دعت على والدتها «ساعة غضب من ورا قلبها»؟.

نصح جمعة الفتاة إلى الاستغفار والدعاء للأم، قائلاً: «الكلام اللى بيجرى على الألسنة ومش متمكن من القلب يبقى خلاص .. استغفري لها .. عرفتى إنك غلطانة وميصحش إنك تدعي على أمك .. كان يجب عليك عدم الاشتباك مع الأم، بل يجب أن أكون هادئ النفس، وقال تعالى: «فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا».

أمي ربت فينا الكراهية وأنا بدعي عليها دلوقتي فهل ده حرام؟

قال الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي: «لا نقبل من أحد أن يتكلم عن أمه بهذه الطريقة، مستشهدًا في ذلك بقول الله تعالى «وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا»، [الإسراء:24]، مشيرًا إلى أن هذا أمر من الله- سبحانه وتعالى-.

وأضاف المالكي، في فتوى سابقة له، أن الدعاء على الوالدين من الكبائر، ومن العقوق العظام التي تبقى الإنسان شقيا في الحياة الدنيا بسبب عقوق الوالدين حتى وإن كان لأم ولأب ظالمين وهذا ديننا.

وأوضح الداعية أن الأم هي سبب وجود الابن في الحياة، ناصحا الأبناء بأن يبقى برهم بعد وفاة الأم أو الأب بالدعاء لهما والتصدق عليهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما من بعدهما، منوها أن هذا الكلام هو كلام النبي- صلى الله عليه وسلم-.

ونصح المالكي الأبناء قائلاً: إلا الأم، مستشهدا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- "فليفعل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة".

بر الوالدين في الإسلام

أوجب اللهُ تعالى ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما في مواضعَ كثيرة؛ منها قوله تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» [الإسراء: 23-24].

وأخرج الإمام مُسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَغِمَ أنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أنْفُ»، قيلَ: مَنْ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: «مَن أدْرَكَ أبَوَيْهِ عِنْدَ الكِبَرِ أحَدَهُما أوْ كِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ».


والأمر بالبر في آيات القرآن الكريم لا يحصر برهما في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، فيجب على الولد أن يبر والديه حال حياتهما، وإن فاته ذلك في حياتهما فلا أقل من أن يبرهما بعد وفاتهما؛ روى أبو داود في "سننه" عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي عليَّ من بر أبويَّ شيءٌ أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نَعَمْ؛ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا».


فعلى من تُوفي والداه أن يكثر من الدعاء والاستغفار لهما؛ قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤].

وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في "صحيحه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَة..» وذكر منها: «وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».


وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري في "الأدب المفرد" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ترْفَع للميت بعد موته درجة، فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك".
 

الدعاء على الوالدين هل حرام الدعاء على الوالدين هل يجوز أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل على أمي هل يجوز الدعاء على الوالدين ماذا يحدث إذا دعيت على أمي بر الوالدين في الإسلام

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