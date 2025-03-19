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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برنامج أبواب الخير يقدم 50 ألفا لشاب وجهاز عروسة لفتاة

الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي
إسراء صبري

يواصل برنامج "أبواب الخير " من تقديم الإعلامي عمرو الليثي دوره التنموي في دعم المواطنين ورسم البهجة وإدخال السعادة على قلوبهم، للعام الثامن علي التوالي، ذلك عبر أثير إذاعة راديو مصر ، دوره التنموي ويذاع خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا.

ويمنح البرنامج المواطنين العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، ک أكبر برنامج إذاعي خدمي خيري، خلال شهر رمضان.

وفي حلقة اليوم استقبل عمرو الليثي اتصالا هاتفيا من الشاب أحمد صياح، للحديث عن حياته وإصابته بشلل نصفي.

وقال أحمد صياح، إنه مصاب بالشلل النصفي من ولادته ولا يستطيع الحركة ، ووالده متوفي ووالدته لديها معاش بسيط وظروفه المادية صعبة.

وتابع: اتمنى مساعدتي في شراء كرسى متحرك كهربائي حتي استطيع استكمال تعليمي، وقيمة الكرسي تصل إلى ٥٠ ألف جنيه.

وزف عمرو الليثي بشري إلى أحمد، قائلا: البرنامج سيتحمل تكاليف شراء الكرسي الكهربائي.

وفي الفقرة الأخري تلقى البرنامج اتصالا من نور الهدى محمد والتي تتمنى مساعدتها في شراء جهاز عروسة ، مشيرة إلى أنها تسكن في الطوابق فيصل ولديها ٢٤ عام والدها متوفي.

ولفتت إلى أن والدتها تعمل  في مصنع وأصيب بالغضروف والسكر والروماتيزم ولا تستطيع العمل، متابعة:" أنا مخطوبة ومكتوب كتابي منذ ثلاث سنوات، واتمنى المساعدة".

وزف الليثي بشري إليها، قائلا: البرنامج سيتكفل بمصاريف جهاز العروسة.

وعلي جانب آخر يقدم برنامج ابواب الخير خلال شهر رمضان ٥٠ رحلة عمرة ، ومساعدات مالية بقيمة ٢مليون جنيه ، كما يقدم ٥٠٠ مشروع صغير و٥٢ طرف صناعي وكراسي كهربائية.

كما يساهم البرنامج في الإفراج عن ١٥٠ غارمة ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وإدخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة على الهواء طوال شهر رمضان.

عمرو الليثي برنامج أبواب الخير شهر رمضان

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