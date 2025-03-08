أجمل ناس| عمرو الليثي يهدي مريضا 7 آلاف جنيه

تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "أجمل ناس"، المذاع على قناة "الحياة"، برجل مسن مصاب بجلطة.

وقال نجل الرجل المسن أن والده مُصاب بجلطة في المخ والمريء ويُجرى جلسات تخاطب.

7 آلاف جنيه من عمرو الليثي لـ مريض

وتأثر الدكتور عمرو الليثي بحالة الرجل المسن وأهداه مبلغ مالي قيمته 7 آلاف جنيه.

برنامج يومي ومفاجآت مستمرة

يُذكر أن برنامج "أجمل ناس" يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان، مقدمًا جوائز مالية قيمة لأهالينا في مختلف المحافظات، كما يواصل جولاته داخل القرى والمدن والميادين المصرية.

ويشمل البرنامج أكبر مسابقة رمضانية في المعلومات العامة، إلى جانب مفاجآت خاصة من "سيارة المفاجآت" التي تحقق أمنيات المشاركين؛ بهدف دعمهم وإدخال الفرحة على قلوبهم.