أجمل ناس.. عمرو الليثي يهدي ماسح أحذية مبلغا ماليا

تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "أجمل ناس"، المذاع على قناة "الحياة"، بماسح أحذية في أحد الشوارع وقدم له مبلغ مالي كهدية.

وقال محمد "ماسح الأحذية"، من محافظة أسيوط، : "بشتغل من الساعة 7 صباحا، وعندي 66 سنة، وعندي 7 أبناء 4 بنات و أولاد".

وتابع: "ظروفي المادية صعبة، ومصدر رزقي الوحيد من عملي بمسح الأحذية"، مضيفا أنه يتمنى أن يستطيع أن يزوج ابنته الأخيرة حيث أنه لا يستطيع تحمل مصاريف جهاز العروسة، وأن معظم الناس خاليا يلبسون كوتشيهات.

وقدم الإعلامي عمرو الليثي، مبلغا ماليا 7 آلاف جنيه كهديه ليعينها على تحديات الحياة، موجها الشكر والتقدير له على كفاحه وتعبه.

جوائز مالية ومفاجآت للمشاركين



وكعادته، لم يخلُ اللقاء من أجواء التفاعل والتشويق، حيث وجه الليثي عددًا من الأسئلة للمشاركين، وقدم لهم جوائز مالية قيّمة، في إطار البرنامج الذي يسعى دائمًا لنشر الفرح ودعم أهالي القرى والمدن المصرية.

برنامج يومي ومفاجآت مستمرة



يُذكر أن برنامج "أجمل ناس" يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان، مقدمًا جوائز مالية قيمة لأهالينا في مختلف المحافظات، كما يواصل جولاته داخل القرى والمدن والميادين المصرية.

ويشمل البرنامج أكبر مسابقة رمضانية في المعلومات العامة، إلى جانب مفاجآت خاصة من "سيارة المفاجآت" التي تحقق أمنيات المشاركين، بهدف دعمهم وإدخال الفرحة على قلوبهم.

