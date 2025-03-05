جوائز مالية..برنامج أجمل ناس يواصل رحلته في شهر رمضان

تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، زارت كاميرا برنامج "أجمل ناس" المذاع على قناة الحياة مدينة القناطر، حيث التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي بأحد أصحاب محالات "المخلل"، لمشاركة أجواء شهر رمضان المبارك.



أجواء رمضانية وتجارب ملهمة



تحدث الليثي مع أصحاب المحال، للتعرف عن خطوات صناعة المخلل وأفضل أنواع الخضار التي يمكن للسيدات صنعها داخل المنازل.



جوائز مالية ومفاجآت للمشاركين





وكعادته، لم يخلُ اللقاء من أجواء التفاعل والتشويق، حيث وجه الليثي عددًا من الأسئلة للمشاركين، وقدم لهم جوائز مالية قيّمة، في إطار البرنامج الذي يسعى دائمًا لنشر الفرح ودعم أهالي القرى والمدن المصرية.



برنامج يومي ومفاجآت مستمرة





يُذكر أن برنامج "أجمل ناس" يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان، مقدمًا جوائز مالية قيمة لأهالينا في مختلف المحافظات، كما يواصل جولاته داخل القرى والمدن والميادين المصرية.

ويشمل البرنامج أكبر مسابقة رمضانية في المعلومات العامة، إلى جانب مفاجآت خاصة من "سيارة المفاجآت" التي تحقق أمنيات المشاركين، بهدف دعمهم وإدخال الفرحة على قلوبهم.



