حقيقة انضمام محمد نجيب للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن سبب تواجد محمد نجيب مدافع الأهلي السابق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراة فريقه أمام إنبي بكأس عاصمة مصر.

وكتب أحمد حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “مصدر في الأهلي: محمد نجيب لم ينضم للجهاز الفني في الأهلي لكنه ظهر في لقاء إنبي لمساعدة سامي قمصان في ظل غياب كولر ومعاونيه بسبب حصولهم على إجازة”.

كان محمد نجيب مدافع المارد الأحمر السابق محمد نجيب تواجد على دكة البدلاء كمساعد لسامي قمصان في مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر .

وقاد المباراة سامي قمصان بدلا من مارسيل كولر والذي تواجد في إجازة قصيرة عقب أحداث مباراة القمة الأخيرة.