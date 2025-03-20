محمد نجيب ينضم للجهاز الفني للنادي الأهلي خلال مواجهة إنبي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر .

ويقود المباراة سامي قمصان بدلا من مارسيل كولر والذي تواجد في إجازة قصيرة عقب أحداث مباراة القمة الأخيرة والتي من المفترض إقامتها في الحادي عشر من مارس.

وشهدت المباراة ظهور مدافع المارد الأحمر السابق محمد نجيب والذي يتواجد على دكة البدلاء لكن هذه المرة كمساعد لسامي قمصان.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمي: حمزة علاء

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال

الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد رضا

الهجوم: سمير محمد

دكة البدلاء: مصطفى مخلوف ومعلول ونيدفيد وحسام عادل ومحمود لبيب ومحمد زعلوك ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية.