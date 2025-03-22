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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ينعى جمال مناد نجم المنتخب الجزائري السابق

جمال مناد
جمال مناد
محمد بدران

نعي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، جمال مناد لاعب منتخب الجزائر السابق، الذي وافته المنية داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

مسيرة جمال مناد الكروية

ولعب جمال مناد لأندية شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة، وحقق معهم العديد من الألقاب.

ويعتبر جمال مناد أحد أشهر نجوم الكرة الجزائرية والإفريقية وخاض تجربة الاحتراف الأوروبي مع نيم الفرنسي وكذلك في الدوري البرتغالي مع بيلينينس وفاماليكاو.

وتوج جمال مناد مع منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الإفريقية 1990، وتصدر ترتيب هدافي البطولة بـ 4 أهداف، كما شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 1986 بالمكسيك.

وعلى صعيد الأندية توج جمال مناد بلقب دوري أبطال أفريقيا سنة 1981 مع شبيبة القبائل وكذلك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس سنة 1995.

وعلى الصعيد المحلي توج مناد بالدوري الجزائري 5 مرات، وبكأس الجزائر 3 مرات، وبعد اعتزاله اتجه للعمل بالتدريب داخل وخارج الجزائر.

الكرة الجزائرية جمال مناد رحيل جمال مناد النادي الاهلي

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