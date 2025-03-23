قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نورا عزمي: نعتذر لمجلس الزمالك والجماهير عن خسارة الدوري.. وإفريقيا هي التحدي القادم
زيادة جديدة .. صرف مرتبات شهر مارس خلال ساعات
مدرب طائرة الزمالك: تخطينا الصعاب وأعد الجميع بالفوز ببطولة إفريقيا
السلطات التركية تعلن اعتقال مئات الأشخاص بعد مظاهرات إسطنبول
طقس اليوم | الأرصاد تكشف درجات الحرارة
باحث بالشؤون الإسرائيلية: الولايات المتحدة تراجع حساباتها في التعامل مع الملفات
بيان عاجل من حماس بعد استشهاد القيادي صلاح البردويل في غزة
العثور على رضيعة داخل شنطة وسط الزراعات بالقليوبية.. والأهالي يتعهدون برعايتها
قرار عاجل من النيابة العامة التركية ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول
منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة سيراليون بعد الفوز على إثيوبيا
إسرائيل تشتعل.. احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وقرار إقالة رئيس الشاباك
فيديو| بحضور الرئيس السيسي.. ‎المستشارة أمل عمار تستعرض إنجازات المجلس القومي للمرأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث بالشؤون الإسرائيلية: الولايات المتحدة تراجع حساباتها في التعامل مع الملفات

باحث في الشؤون الإسرائيلية
باحث في الشؤون الإسرائيلية
هاني حسين

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تراجع حساباتها في التعامل مع العديد من الملفات موضحا أن هناك رغبة في إعادة بلورة الأمور وصياغتها بشكل عملي قائلا :«هناك حرب نفسية بإن هذا أمر محتوم وهذه الحلول مفروضة علي الجميع لايمكن تجاوزها».

وأوضح "أنور" خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن عند ظهور الخطة المصرية في ملف تهجير الفلسطينيين والتي دعمتها الدول العربية في قمة القاهرة حينما أيدت أعضاء مجلس الأمن والتي من بينهم الصين وروسيا وفرنسا وانجلترا، ورفضوا تهجير الفلسطينيين قطعيًا.

وأشار الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن الجهود يجب أن تتضافر لدى الجانب العربي قدرة على المناورة وآليات الضغط ونعلم أن الإمارات متداخلة في المشهد مع الإدارة الأمريكية وأن الجانب الأمريكي طوال الوقت يرغب في مد ومواصلة التعاون مع الرياض بشكل خاص.

أمريكا إسرائيل اخبار التوك شو فلسطين لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

زيزو

بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي.. شاهد أول رد فعل من زيزو على إنستجرام

احمد زيزو

صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 وموعد استطلاع هلال شوال

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 .. وموعد استطلاع هلال شوال

زيزو

رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير بعد أنباء توقيع زيزو لـ الأهلي

موعد أول أيام عيد الفطر 2025

موعد أول أيام عيد الفطر 2025 .. الأحد فلكيا ودار الإفتاء تحدد العيد في هذا التوقيت

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

ترشيحاتنا

ملتقى رمضانيات نسائية

ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر يناقش ليلة القدر وإشراقاتها

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية: كف الأذى أدنى حقوق الجار والكرم أعلاها.. صور

كلية اللغة العربية

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود بتجديد اعتمادها.. صور

بالصور

احترس .. عادات لازم تبطلها لو بتتعالج من الأنيميا

الأنيميا
الأنيميا
الأنيميا

أبرزهم محسن جابر .. مدين يقيم عزومة إفطار بحضور صناع الموسيقى .. صور

من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين

طعمية محشية وفول بالخلطة وبطاطس بالجبنة.. أطباق سحور يوم 22 من رمضان

سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان

مصطفى حجاج يشعل الأجواء في القاهرة الجديدة بحفل كامل العدد

مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
مصطفي حجاج

فيديو

أحمد السقا

الحصان كان هيموتني .. أحمد السقا يكشف كواليس لأول مرة

المتهم

الرتش وقع من العربية.. القبض على سائق سيارة نقل بالقاهرة

اسما شريف منير

عوض ربنا.. أسما شريف منير تعلن ارتباطها رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد