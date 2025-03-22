باحث: استفزازات إسرائيل في لبنان تضاف لـ90 يومًا من اختراقات للهدنة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن هناك استفزازات إسرائيلية في لبنان تضاف لـ 90 يومًا من اختراقات الهدنة، موضحا أن هناك هدنة تم التوقيع عليها من الجانب الإسرائيلي وتم اختراقها من الجانب جيش الاحتلال الإسرائيلي تعطيلًا للانسحاب.

جيش الاحتلال استولى على 5 نقاط بجنوب لبنان

وأوضح« أنور» خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن جيش الاحتلال استولى على 5 نقاط أو تلال استراتيجية ترفض قوات الإحتلال الانسحاب منها، بالإضافة للاعتداء على عناصر من المقاومة وعلى مدنيين ومواطنين تم استهدافهم في الجنوب اللبناني وفي وسط الليطاني.

وأشار الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن هناك صواريخ تم اسقاطها ويحاول بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته تسويقها بأنه انتهاج غير مقبول وأنه يجب التصعيد تجاه هذه الخطوة، وفين حين أن كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تحرج الجيش اللبناني وتغط عليه.