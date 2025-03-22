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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هدوء حذر في لبنان بعد الغارات الإسرائيلية جنوبي البلاد

جنوب لبنان
جنوب لبنان
هاني حسين

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن لبنان يشهد هدوء حذر بعدة مناطق جنوبي البلاد، وذلك بعد سلسلة من الغارات هي الأعنف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في الـ27 من شهر نوفمبر الماضي، لافتًا إلى أن هذه الغارات ركزت بشكل أساسي على بلدات في قضاء مرجعيون والنبطية.

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عدة مناطق ركزت عليها الغارات الإسرائيلي في منطقة شمال نهر الليطاني، وخصوصًا بعد إعلان الجيش اللبناني أنه عثر على 3 منصات لإطلاق الصواريخ بدائية الصنع في شمال نهر الليطاني.

20 غارة إسرائيلية 

وتابع: «وشن بعد ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 غارة جوية استهدفت عدة مناطق في محيط مجرى نهر الليطاني وفي مناطق متاخمة للحدود بشكل مباشر، مثل ما حدث في كفرشوبا والخيام وعدة مناطق أخرى في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، فضلًا عن استهداف مرتفعات جبل الريحان وإقليم التفاح في عدوان موسع لجيش الاحتلال على هذه المناطق».

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