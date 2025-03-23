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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حملة تبرعات .. جامعة حلوان: ساهم في علاج أهالينا لأول مستشفى بجنوب القاهرة

اول مستشفى جامعي بجنوب القاهرة
اول مستشفى جامعي بجنوب القاهرة
حسام الفقي

أطلقت جامعة حلوان، حملة للتبرعات للمساهمة لإنشاء أول مستشفى جامعي بجنوب القاهرة لتوفير رعاية صحية متكاملة للمحتاجين.

أول مستشفى جامعي بجنوب القاهرة

وأوضحت جامعة حلوان أن طرق التبرع حاليًا عبر InstaPay:

1 اختر إرسال نقود

2 اضغط على أيقونة الحساب

3 اختر البنك المركزي

4 أدخل رقم الحساب 9450760768 والمبلغ المراد التبرع به.

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهنئة لعظيمات مصر من الأمهات بمناسبة عيد الأم، معربًا عن تقديره العميق للدور التاريخي والريادي الذي تضطلع به الأم المصرية في شتى المجالات الإنسانية، مؤكدًا أنها رمز العطاء والتضحية وركيزة أساسية في بناء المجتمع.


وأشار إلى أن الأم هي عماد الأسرة وشريك أساسي في تطور المجتمع، مشيدًا بتضحيات الأمهات الجليلة وإسهاماتهم البارزة في حياة أبنائهم وأسرهم ومجتمعهم من أجل مستقبل أفضل. كما نوّه بالدور الفاعل الذي تقوم به السيدات من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الارتقاء بمكانة جامعة حلوان، معتبرًا إياهن شريكات رئيسيات في تحقيق التقدم العلمي والمعرفي وتعزيز مكانة الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية المصرية والعالمية.


وأكد أن الأم المصرية لا تقتصر أدوارها على الأسرة فقط، بل تمتد لتشمل مختلف المجالات، فهي الطبيبة البارعة، والمعلمة الفاضلة، والقاضية العادلة، والمهندسة التي تخطط للمستقبل، وكل امرأة تعمل وتسهم في نهضة الوطن.


ووجّه قنديل التهنئة لجميع أمهات مصر بهذه المناسبة العزيزة، متمنيًا لهن دوام الصحة والعافية، ومشددًا على أن تكريم الأمهات هو واجب وطني تجاه من حملن لواء العطاء والتضحية في كل زمان ومكان.

جامعة حلوان حملة للتبرعات للمساهمة أول مستشفى جامعي أول مستشفى جامعي بجنوب القاهرة

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