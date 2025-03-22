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بن زايد يؤكد للرئيس السيسي حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بن زايد يؤكد للرئيس السيسي حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أخبار البلد

إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار أخوي، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط الرئيس بشقيقه رئيس دولة الإمارات.

 أقام الرئيس السيسي مأدبة إفطار تكريماً للشيخ محمد بن زايد، تم خلالها التأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.

إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
 


وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس السيسي على حفاوة الإستقبال، مؤكداً على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الإمارات على الإستمرار في تعزيزها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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