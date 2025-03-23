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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة بتروجت

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر 2025. 

تأتي هذه المباراة في إطار محاولة الزمالك تحسين موقفه في المجموعة الأولى، حيث يواجه منافسة قوية من الفرق الأخرى.

تفاصيل المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

يتواجد الزمالك في المجموعة الأولى برفقة أندية بتروجت، والجونة، ومودرن سبورت، وسموحة.

ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط، بعد تعادله مع الجونة في الجولة الأولى وخسارته أمام مودرن سبورت في الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر  

بتروجت: 6 نقاط.

الجونة: 4 نقاط.

مودرن سبورت: 3 نقاط.

الزمالك: نقطة واحدة.

سموحة: دون نقاط.

طاقم التحكيم

سيقود مباراة الزمالك وبتروجت طاقم تحكيمي مكون من:

حكم الساحة: محمود وفا.

الحكام المساعدون: ماجد المليجي وإسلام أبو العطا.

الحكم الرابع: أحمد ناجي.

تقنية الفيديو (VAR): صبحي العمراوي، بمساعدة أحمد توفيق طلب.

التقى الفريقان مؤخرًا في مسابقة دوري النيل، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. 

سجل هدف الزمالك عن طريق هدف ذاتي من أحمد عبد الموجود، مدافع بتروجت، في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويسعى الزمالك، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين موقفه في المجموعة والاقتراب من التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة. 

ويحتاج الفريق إلى استعادة توازنه بعد الأداء المخيب في الجولات السابقة.

من جهته، يحتل بتروجت صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ما يجعله المرشح الأقوى للتأهل. 

ويسعى الفريق البترولي لتعزيز صدارته بالفوز على الزمالك، خاصةً مع الأداء القوي الذي يظهره في البطولة حتى الآن.

الزمالك بتروجت كأس عاصمة مصر

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